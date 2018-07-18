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Ronaldo'dan flaş karar! Real Madrid'e...

İspanya devi Real Madrid'den İtalya devi Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun hazırlık maçında eski takımı Real Madrid'e karşı forma giymeyeceği iddia edildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:59
Ronaldo'dan flaş karar! Real Madrid'e...

İtalya Serie A kulübü Juventus, geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu, kulübü Real Madrid'e 105 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek yılın transfer bombasını patlatmıştı.

Torino ekibiyle 30 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki Ronaldo, yeni takımının ABD'deki hazırlık kampından affını istedi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Portekiz'le birlikte Dünya Kupası'nda boy gösteren Ronaldo, dinlenmek için bu talepte bulundu. Juventus, oyuncusunun bu isteğini kabul ederken Ronaldo, takımının 25 Temmuz'da Bayern Münih, 28 Temmuz'da Benfica ve 4 Ağustos'ta Real Madrid'le oynayacağı maçlarda yer almayacak.

Bu kararla birlikte taraftarların Ronaldo'yu Juventus formasıyla eski takımı Real Madrid'e karşı sahada görme hayali şimdilik suya düşecek.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:59
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Real Madrid
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