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Rokayla balığı birlikte yemeyin!

Balık limonla faydalıyken roka ile birlikte çok zararlı!

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:39
Rokayla balığı birlikte yemeyin!


Balık kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor, kemiklerin erimesini önlüyor, zihni açarak hafıza kaybı ile unutkanlığa karşı etkili oluyor, saçları ve cildi besliyor, keskin gözler için de birebir... Balığın faydaları aslında saymakla bitmiyor.

Haftada en az 2 gün soframızda yer alması gerek..

85 bin menopoz sonrası kadın üzerinde yapılan bir araştırmada; haftada 5 ve daha fazla balık tüke tenlerde hiç balık tüketmeyenlere göre kalp krizi gelişme riski yüzde 30 daha az bulunmuş.

Balık içerdiği omega 3 sayesinde de zihni açarak hafıza kaybı ve unutkanlığı önlüyor. Omega 3 aynı zamanda beyin ve sinir sistemini de olumlu yönde etkiliyor. Fosfor ile A vitaminden zengin olması gözde meydana gelen dejenerasyonları önlüyor.

Balık aynı zamanda içerdiği kalsiyumla kemik kaybını da önlüyor. Protein içeriği açısından iyi bir kaynak olan balık doygunluk hissi de veriyor.

Yanında roka yemeyin

Rokanın içeriğinde bulunan yüksek demir balıkla birlikte yendiğinde kalsiyumun emilimini azaltıyor.

Üzerine limon sıkmak faydalı. Limon içerisindeki antioksidanlar ve C vitamini balıktaki omega 3'ün vücuttaki kullanımını arttırıyor. Balığa bir kaç damla limon sıkmak ise balığın zehirleyici etkisi mevcutsa vücuttaki toksik etkisini azaltıyor...

Yoğurdun suçu yok

Balık bayatsa toksik etki gösteriyor. Taze balık taze ise toksik etki göstermeyeceği için beraberinde, öncesinde veya sonrasında yoğurt ve süt grubu besin tüketmenin hiçbir mahzuru yok!

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:39
  1. balık
  2. roka
  3. balık roka
  4. yoğurt

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