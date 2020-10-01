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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektriğe zam yapıldı
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektriğe zam yapıldı

EPDK tarafından Resmi Gazete'de yeni tarifeler yayımlandı. Buna göre konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 08:14:00 - 2020-10-01 08:21:43
Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektriğe zam yapıldı

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de elektrikle ilgili yeni tarifeler yayınlandı.

EPDK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifelere göre Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe zam yapıldı.

Elektriğe yüzde 5.75 zam

Bugünden geçerli olacak olan zam yüzde  5.75  olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni tarifeler 3 ay süreyle uygulanacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre Türkiye'de dün günlük bazda 864 bin 936 megavatsaat elektrik üretilmiş, tüketim ise 856 bin 899 megavatsaat olarak belirlenmişti.

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Yorumlar

Metin

Allah sizlerden razı olsun yüzde 20 olsaydı daha iyi olurdu
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Rıza

.. Bence az zam yapılmış, en az % 15 olmalı.
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