Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektriğe zam yapıldı
EPDK tarafından Resmi Gazete'de yeni tarifeler yayımlandı. Buna göre konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi.
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de elektrikle ilgili yeni tarifeler yayınlandı.
EPDK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifelere göre Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe zam yapıldı.
Elektriğe yüzde 5.75 zam
Bugünden geçerli olacak olan zam yüzde 5.75 olarak belirlendi.
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni tarifeler 3 ay süreyle uygulanacak.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre Türkiye'de dün günlük bazda 864 bin 936 megavatsaat elektrik üretilmiş, tüketim ise 856 bin 899 megavatsaat olarak belirlenmişti.