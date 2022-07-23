Resmi Gazete atamaları: Kim hangi pozisyona nereye atandı? Resmi Gazete atama kararları:
23 Temmuz 2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu ile Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nde de açık bulunan pozisyona atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete atamaları: Kim hangi pozisyona nereye atandı? İşte Resmi Gazete atama kararları:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yer alan atama kararlarına göre Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Edip Müyesseroğlu atandı. Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, üyeliğine Halil İbrahim Akyıldız ile Adnan Gün atandı.