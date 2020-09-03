Resmi Gazete nedir? | Resmi Gazete 7 Ekim 1920 yılında Resmi Ceride olarak kuruldu. Resmi Gazete'nin ilk sayısı ise 7 Şubat 1921'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yasalar, kararnameler, genelgeler gibi önemli kararlar yayınlanıyor. Bir karar Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra uygulanmaya başlıyor. Peki, Resmi Gazete'nin eski sayılarına nasıl ulaşılır?

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de yayınlanan günlük; Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler, Anayasa Mahkemesi kararları ve ilanları merak edenler "Resmi Gazete son sayı | Resmi Gazete bugün" konularını araştırıyor. Hergün Resmi Gazete'nin yeni sayısına resmigazete.gov.tr adresinden ulaşmanız mümkün. Arzu ederseniz başlıklar altından konulara teke tek bakıp okuyabilirsiniz. İsterseniz de Resmi Gazete'nin PDF'ini indirim okuyabilirsiniz.

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Resmi Gazete haberleri

Resmi Gazete’de yer alan önemli kararlar her gün haber ajanslarında, haber sitelerinden yayınlanıyor. Yalnızca gündemi ilgilendiren Resmi Gazete kararlarını okumak isteyenler internette Resmi Gazete haberi oku yazarak pek çok sitede yayınlanan haberlere ulaşabilirsiniz.

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Resmi Gazete Cumhurbaşkanı kararları

Resmi Gazete’de her gün önemli kararlar yayınlanıyor. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararları da yer alıyor. Cumhurbaşkanı kararlarını merak edenler resmigazete.gov.tr adresinden her gün kararları okuyabilir.

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Resmi Gazete tüm sayıları

Resmi Gazete’de şimdiye kadar yayınlanan tüm kararlara, genelgelere ve ilanlara ulaşmak isteyenler bunun için nasıl bir yol takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Resmi Gazete arşivine internetten ulaşmanız mümkün. Resmi Gazete internet sitesinde 7 Şubat 1921 yılından bu yana yayınlanan tüm sayılar yer alıyor. Resmi Gazete internet sitesine giriş yaptığınızda anasayfada takvim kısmından arzu ettiğiniz gün ve yılın sayısına ulaşabilirsiniz. Ayrıca arama kısmında da dilediğiniz tarihlerde dilediğiniz başlıkta kararları araştırmanız mümkün.

Resmi Gazete eski sayıları PDF

Resmi Gazete haberleri PDF olarak okumanız mümkün. Bunun için siteye ulaştığınızda anasayfanın tam ortasında ‘PDF Görüntüle’ kısmına tıklayarak o günün Resmi Gazetesi’ni PDF olarak okuyabilirsiniz.

Resmi Gazete arama nasıl yapılır?

Resmi Gazete’de bir konuyu aratacak olanlar nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini merak ediyor. Anasayfada bulunan arama kısmına aramak istediğiniz kelime ya da cümleyi yazın. Ardından yan kısımda yer alan tarih zaman aralığı, kategori seçeneklerini de belirleyip arama işlemine başlayabilirsiniz.

Resmi Gazete iş ilanları

Resmi Gazete’de kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personellerle ilgili iş ilanları da yer alıyor. Bunun için resmigazete.gov.tr sitesinin alt kısmında yer alan 'İLAN BÖLÜMÜ'ne göz atmanız gerekiyor.

Resmi Gazete indir | Resmi Gazete uygulama yükle

Mobil cihazlara yüklenen ücretsiz uygulamalar hayatlarımızı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Resmi Gazete’ye uygulama sayesinde mobil cihazlarınızdan hızlıca ulaşabilirsiniz. Resmi Gazete uygulamasını Play Store ve App Store’dan indirebilirsiniz.