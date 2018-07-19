Resmen duyurdular! Beşiktaş ve Atletico Madrid Zakaria Suraka'ya talip oldu

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Transfer sürdüren Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi. Gana medyası başta olmak üzere Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Atletico Madrid ve Werder Bremen 22 yaşındaki forvet ve sağ kanatta oyanabilen Zakaria Suraka ile ilgilendiğini duyurdu.

Sırbistan Ligi'nde Dinamo Vranje formasıyla geçtiğimiz sezon 17 gol ve 4 asistle oynadı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR