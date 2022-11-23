Renault'tan kritik Türkiye açıklaması: Pek hoş olmadı

Otomobilde matrah düzenlemesi için tarih verilmesi, otomobil sektöründeki satışları durdurdu. Renault Türkiye, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, otomobillerin ÖTV matrahının güncelleneceğini söylemişti.

Bu sayede alt matraha düşen otomobillerde, yüzde 10-20 oranında ÖTV indirimi yapılmış olacak. 1 Aralık'ta devreye girecek matrah düzenlemesi, şimdiden pazarı karıştırdı.

ÖTV matrah değişikliği açıklamasından sonra, sıfır otomobil alacaklar siparişleri iptal etmeye başladı. Vatandaşlar, otomobilleri daha ucuza alabilmek için 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek ÖTV değişikliğini bekliyor.

Haber7'de yer alan habere göre, Renault Türkiye CEO'su Hakan Doğu, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, düzenlemenin doğru olduğunu, ancak tarih verilmesi neticesinde işlerin durma noktasına geldiğini, bunun da pek hoş olmadığını söyledi.