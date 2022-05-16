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Otomotiv Renault ile Rusya arasında anlaşma! Tüm varlıklar devredildi
Otomotiv

Renault ile Rusya arasında anlaşma! Tüm varlıklar devredildi

Fransız otomotiv şirketi Renault'un Rusya'daki tüm varlıkları Rusya devletine devredildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 09:47:00 -
Renault ile Rusya arasında anlaşma! Tüm varlıklar devredildi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Renault ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi. Anlaşmaya göre, Renault Rusya'nın tüm payının Moskova belediye yönetimine devredildiği, Fransız şirketin, ülkenin en büyük otomobil şirketi Avtovaz'daki yüzde 68 payının ise NAMI adlı Rus enstitüsüne geçeceği kaydedildi. Açıklamada, Renault'un Avtovaz'daki payını 6 yıl içerisinde geri alma hakkına sahip olduğuna işaret edildi.

1 ruble karşılığında devredileceği duyurulmuştu

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, Renault'un Rusya'daki varlıklarının sembolik "1 ruble" karşılığında devredileceğini duyurmuş, şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurması nedeniyle alternatif bulmak zorunda olduklarını söylemişti.

Rusya'da üretim durdurulmuştu

Renault, yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış, Avtovaz için seçeneklerini gözden geçirdiğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklifi desteklemişti.

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