Quaresma bombası patladı!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde Ricardo Quaresma'nın Çin'e transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Çin'de transfer dönemi kapanmasına rağmen Quaresma'nın yeni menajeri Jorge Mendes'in bu konu hakkında çalıştığı dile getirildi.

Bu transferin gerçekleşmesi için çok özel bir madde olduğu ve bu maddeden dolayı transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

TRANSFERİ AN MESELESİ

beIN Sports muhabiri Gürler Akgün'ün haberine göre Portekizli yıldızın Çin'e transferi an meselesi.

Her ne kadar Beşiktaş cephesinden konuyla ilgili açıklama yapılmasa da transferin kısa zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.