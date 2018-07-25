Premier Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç yıldızına talip oldu!

Daily Mail'in haberine göre Türkiye U19 Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan 19 yaşındaki Oğuz Kağan Güçtekin, Premier Lig'e bu sezon yükselen Fulham'ın takibinde. Fulham, bugün Beşiktaş'tan kaleci Fabri'yi transfer ettiğini de açıklamıştı.

İddiaya göre Finlandiya'da düzenlenen Euro U19 turnuvasında Oğuz Kağan'ı takip eden Fulham oyuncu izleme ekibi, henüz resmi bir adım atmasa da transfer teklifine hazırlanıyor. "3 milyon Sterlin" civarındaki bir teklifin ise onu transfer etmek için yeterli olacağının altı çizildi.

Ön liberoda forma giyen 1999 doğumlu oyuncu, geçen sezon 8 Spor Toto Süper Lig, 5 de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma şansı buldu.

(Ntvspor)