Pratik rulo pasta

MALZEMELER

20 adet kedi dili bisküvi

1 büyük bardak süt

içi için muz ya da çilek bence en güzeli muz ama meyve şart değil

Bir paket hazır pasta kreması ( arzu ederseniz kendiniz pastacı kreması yapabilirsiniz)

YAPILIŞI

Bir tepsiye streç filmi serin, Kedi dillerini geniş bir kaba koyduğunuz süte daldırıp çıkarın ( isterseniz süte kahve atıp kedi dillerine kahveli bir aroma verebilirsiniz) Streç filme 10 ar adet karşılıklı olarak 20 taneyi dizin. Üzerine streç film kapatıp dolapta en az bir saat dinlendirin. Bu arada hazır pasta kremasını tarifine göre hazırlayın. Dinlenen ve yumuşayan kedi dilleri bisküvisinin üstündeki streç filmini çıkarın ortasına muz dilimlerini koyun ve alltaki streç filmi iki tarafından tutup birleştirin, yani kedi dilleri karşılıklı olarak birleşecek ve ortaya dilimlik bir görüntü çıkacak. Bu şekilde bir süre daha bekletebilirsiniz. Üzerine isterseniz kahve eleyip meyvelerle süsleyebilirsiniz.