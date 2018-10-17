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Pompeo'nun yaptırım açıklaması sonrası dolar çakıldı

Türkiye'yi ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptırım açıklamasının ardından güne 5,6720 liradan başlayan dolar 5,6289'a geriledi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:02
Pompeo'nun yaptırım açıklaması sonrası dolar çakıldı

Kapalıçarşı'da 5,6700 liradan alınan dolar 5,6720 liradan satılıyor. 6,5530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5550 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7010 lira olmuştu.

Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptırım açıklamasından sonra dolarda hissedilir düşüş gerçekleşti. Kur 17:39 itbari ile 5,6289'a geriledi.

Borsa yeniden 100 bin seviyesine dayandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 değer kazanarak 99.223,27 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 756,85 puan ve yüzde 0,77 artışla 99.223,27 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:02
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ
  3. Kapalıçarşı
  4. Borsa İstanbu
  5. Mike Pompeo
  6. BIST

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