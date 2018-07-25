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Polonya medyası duyurdu! Trabzonspor Michał Pazdan ve Artur Jedrzejczyk'e talip oldu!

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Polonya ekiplerinden Legia Warszawa'da forma giyen Michał Pazdan ve Artur Jedrzejczyk'e kanca attı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 03:13
Polonya medyası duyurdu! Trabzonspor Michał Pazdan ve Artur Jedrzejczyk'e talip oldu!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Polonya medyasından Trabzonspor'la ilgili bomba iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un Polonya ekiplerinden Legia Varşova'da forma giyen stoper Michał Pazdan ve sol bek oynayabilen ve defansif özelliğide bulunan Artur Jędrzejczyk ile ilgilendiğini ve teklifte bulunduğunu belirtti.

Michal Pazdan geçtiğimiz dönemlerde de Trabzonspor'un gündemine yer almıştı. Pazdan Legia kulübünde en yüksek maaşı alan oyuncu olması sebebyile kulübün bu transfere olumlu yakalaşacağı kaydedildi.

Michal Pazdan'ın kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunurken Artur Jędrzejczyk'ın da 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 03:13
  1. Trabzonspor
  2. Michał Pazdan
  3. Artur Jędrzejczyk
  4. Legia Varşova

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