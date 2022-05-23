Polat Lastik oto lastik fiyatları

Oto lastik fiyatı tercih edeceğiniz lastiklerin içerisinde en büyük etkenlerden biridir. Herkes bütçesine uygun ve kendini zorlamayacak fiyatlardaki lastikler ile araçlarını kullanmak ister. Ancak bu lastiklerin fiyatlarının belirlenmesi birçok etkene göre değişiklik gösterir.

Oto Lastik Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Bir lastiğin fiyatı belirlenirken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Bunlardan birincisi lastiğin boyutudur. Lastiğiniz ne kadar kalın ve dişli olursa fiyatta artış görülmesi beklenmelidir. Bu lastiklerin üretilmesi için daha fazla malzeme kullanılacaktır.

Kış lastiği fiyatları içerisinde görülen bu durum, genel olarak lastiklerin yapısına göre düzenlenir. İkinci dikkat edilen nokta ise dayanıklılıktır. Bir lastik ne kadar dayanıklı ve yük kaldırabiliyor ise o kadar pahalı olacaktır.

Genel olarak bakıldığında lastik fiyatları arasında görülen değişimler lastiğin türüne değil kalitesine dayanır. Bir lastik ne kadar kaliteli ise o kadar pahalı olacaktır.

Fiyat olarak benzer olsalar da kış lastiği kullanmak daha maliyetli olur. Bunun nedeni bu lastiklerin yazın kullanılamaması ve yaz için farklı lastiklerin tercih edilecek olmasıdır.

Uygun Fiyatlı Oto Lastik

Uygun fiyatlı oto lastik seçmek demek mutlaka ucuz lastik satın almak demek değildir. Aracınız için en uygun ve kaliteli lastiği en iyi fiyatlar ile satın almanız demektir. Ucuz bir lastik seçmek düşündüğünüz kadar tasarruflu olmayacaktır.

Kar lastiği uygun fiyatlar ile sitemizin içerisinde yer alıyor. Özellikle kar yağışının sıklıkla görüldüğü şehirlerde yaşayan kişiler araçları ve kendileri için kışa özel üretilen lastikleri kullanmalıdır.

Kar lastikleri az da olsa aracınızın yakıt tüketim miktarını artırır. Bu nedenle ihtiyaç duymadığınız zamanlarda bu lastiklerin kullanılması mantıklı olmayacaktır.

Eğer çok yağış almayan yerlerde yaşıyorsanız 4 mevsim lastik kullanarak tüm yıl boyunca lastik değişimine gerek duymadan aracınızı kullanabilirsiniz. Ancak bu lastiklerin de kendine özel avantajları ve dezavantajları olduğunu unutmamalısınız.

Firmamız olarak aracınıza en uygun lastikleri maksimum fiyat – performans güvencesi ile sunuyoruz.