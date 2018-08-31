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Plastik kaba yoğurt çalmayın!

Plastik kaba yoğurt mayalamak adeta zehir mayalamaktır!

31 Ağustos 2018 Cuma 19:46
Plastik kaba yoğurt çalmayın!

ABD Toksikoloji Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, plastik kaplarda bulunan BPA maddesi sıcak sıvılarla temas ettiği zaman açığa çıkıyor. Sıvıya karışarak vücuda giren BPA, özellikle prostat ve göğüs kanseri riskini artırıyor. Yoğurt yapmak için, kaynatıp sütü plastik bir kap içine döküyoruz. Bu süt o sırada 100 santigrat derecededir ve kaynayan su demektir. 100 santigratta plastik malzemenin bir kısmı çözünüyor ve sütün içine geçiyor.

Yoğurt yapmak için, kaynatıp sütü plastik bir kap içine döküyoruz. Bu süt o sırada 100 santigrat derecededir ve kaynayan su demektir. 100 santigratta plastik malzemenin bir kısmı çözünür, sütün içine geçer.

Ayrıca yoğurdun içindeki asit de plastik malzemenin üretildiği maddeleri çözüyor. Bunlar da yapacağımız yoğurdun içine geçiyor. Onun için kesinlikle yoğurt mayalamak için plastik malzeme kullanılmamalı. Plastik kaplarda satılan yoğurtlara temkinli yaklaşılmalı.

Renkli plastik poşetler de sağlık açısından zararlı. Özellikle siyah poşetlere yiyecek koymamalısınız. Plastik poşetlerin ne denli kalitesiz ve zararlı oldğunu kötü kokusundan anlarsınız. Islak bir mendille sildiğinizde mendile boya vermesinden de anlayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 19:46
  1. yoğurt
  2. plastik

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