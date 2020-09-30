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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.128,96, en yüksek 1.146,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 472 bin liraya düştü

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:24:49 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,99 puan artarak 1.145,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,72 puan ve yüzde 0,78 değer kazanarak 1.131,97 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.128,96, en yüksek 1.146,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 yükselerek 1.145,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,15, sanayi endeksi yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 1,41 ve teknoloji endeksi yüzde 2,89 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,96 puan ve yüzde 2,06 kazanımla 1.283,66 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 11'i geriledi. Şişecam, ASELSAN, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.900,72 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.900,72 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 azalarak 472 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7468 lira, satışta 7,7778 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8025 lira, satışta 7,8338 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,2937, dolar/yen paritesi de 105,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,52 artışla 42,05 dolardan işlem görüyor.

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