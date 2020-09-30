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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 12'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,7840 liradan, avro 9,1080 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:20:02 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 1.135,08 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,83 puan değer kazandı.

Dün 1.123,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 8,72 puan ve yüzde 0,78 artarak 1.131,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.128,96, en yüksek 1.135,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,92, hizmetler endeksi yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Şişecam, Karsan Otomotiv, Garanti Bankası, Kardemir (D) oldu.



- Altının onsu 1.884,60 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1707, sterlin/dolar paritesi 1,2833 ve dolar/yen paritesi 105,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7840 liradan, avro 9,1080 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.884,60 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 41,1 dolardan işlem görüyor.

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