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Kadın - Aile Pırasalı kek nasıl yapılır? Pırasalı kek tarifi
Kadın - Aile

Pırasalı kek nasıl yapılır? Pırasalı kek tarifi

Kolay pırasalı keke tarifi | Kek denildiği zaman akla tatlı tarifler gelse de son derece leziz tuzlu kekler de hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınıza sebze sevdirenin yolunu arıyorsanız pırasayla işe başlayabilirsiniz. Peki, pırasalı keke nasıl yapılır? Tuzlu kek tarifi | Kolay tuzlu kek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-17 00:56:00 -
Pırasalı kek nasıl yapılır? Pırasalı kek tarifi

Tatlı tarifleri bir kenara bırakıp tuzlu kekler hazırlamaya ne dersiniz. İşte, damakları şenlendiren pırasalı kek tarifi.

Pırasalı kek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı mısır unu
  • 1 su bardağı un
  • 2 adet pırasa
  • 2 adet havuç
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

Pırasalı kek nasıl yapılır?

Öncelikle pırasayı ince ince doğrayın.

Ardından havuçları rendeleyin ve maydanozu incecik olacak şekilde kıyın.

Bir kasenin içerisine yumurtayı, yoğurdu, sıvı yağı ve sütü alın.

Pırasa ve havuç haricinde tüm malzemeyi ekleyip karıştırın.

Son olarak pırasa ve havucu ekleyip karıştırın.

Kek kalıbına harcı boşaltın.

Pırasalı keki önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına sürün.

Afiyet olsun.

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