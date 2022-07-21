İstanbul'da iki gün boyunca kayıp olarak aranan Pınar Damar'ın cansız bedenine Bağcılar'da orman alanda bulundu. Peki, Pınar Damar'ın katili kim?

Pınar Damar kim? Pınar Damar'ı kim neden öldürdü?

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir ağaçlık alanda kadın cesedi gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, Pınar Damar'a ait olduğu belirlendi.

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp izine rastlanmazken, Damar'ın ölüm nedeni araştırılıyor. Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olduğu öğrenilen M.A., cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu önünde beklerken, cinayet şube polisi tarafından gözaltına alındı.

Pınar Damar'ın 32 yaşında olduğu 18 Temmuz Pazartesi akşamı bir arkadaşıyla yemek yediği, arkadaşı tarafından evinin bulunduğu mahalleye bırakıldığı belirtiliyor.