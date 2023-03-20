Peugeot'nun bu yılki hedefi 57 bin adetlik satış

Yüzde 7.3 pazar payına ulaşmayı amaçladıklarını da dile getiren Reyhanoğlu, “Bu sonucu elde etmeyi başarırsak markamızın Türkiye tarihindeki rekor satışına imza atmış olacağız” dedi.

508 modeli yakında geliyor

Reyhanoğlu, şöyle konuştu: “57 bin hedefinin yaklaşık 40 bini aşkını binek otomobil, 16 bin adet civarı da hafif ticari araç modellerimiz olmasını arzuluyoruz. Burada hafif ticari araç bölümü çok önemli. 2022 yılını hafif ticari araçlarda 6’ncı sırada kapattık. 2023’te ise pazarın bu bölümünde yüzde 9’luk bir pazar payı planlıyoruz. Ki bu sonuç bizi hafif ticari araç pazarında 3’üncü sıraya çıkartacaktır. PEUGEOT olarak mutlak hedefimiz iki yerli üreticinin hemen arkasından ticari araçta 3’üncü marka olmak. 2023 hedeflerimizi elde etmemizde de bize ivme sağlayacak modellerden biri de yine yeni 308 olacak. Hedefimiz 308’in toplam satışımızın yaklaşık yüzde 10’un oluşturması. Geçen sene 4 ayda yaptığımız yeni 308 satışlarını, 2023 yılında 2 katından fazla arttırmayı odağa alıyoruz. Bu sene yenilenen 508’i de haziran ayı gibi satışa sunmayı planlıyoruz. Burada tabii bizim için en önemli modellerden biri de yeni 408 modeli olacak. SUV segmentinde mevcut modellerimizi destekleyecek olan yeni 408, fastback tasarım özellikleriyle C-SUV sınıfı içinde gücümüzü arttıracak bir model olacak. Burada yepyeni bir segment oluşturuyoruz. Bize göre şimdilik bu aracın rakibi yok. Yeni 408, sadece farklı bir SUV arayışında olan kitleyi değil, sedan ve hatchback otomobillere de ilgi duyan müşteri kitlelerini de kendine çekecek tasarımsal öğelere sahip. Bu modelimizde de 308 modelimizde olduğu gibi yeni 408 modelimizi de önce sadece ödüllü benzinli motorumuzla satacağız. Akabinde gelecek yıl içinde elektrikli 408 modelimizi satışa sunacağız. Yeni 408’de verimli Puretech motorumuz Allure ve GT ekipman seviyeleriyle eşleşecek, bu aynı zamanda markamızın üst segment konumlama stratejimizin de bir yansıması olacak.”

408’den umutluyuz

Yeni 408’i Türkiye pazarında C-SUV olarak konumlandıracaklarını kaydeden Reyhanoğlu, “İlk senesinde toplam satışlarımızın yine yaklaşık yüzde 10’unu yeni 408 modelimizin oluşturmasını bekliyoruz. Şu an için bireysel müşteriler kadar filodan da çok büyük talep var. SUV denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri her zaman PEUGEOT oldu. Bunu hem 3008, hem de 2008 ve 5008 modellerimizle perçinledik, yıllarca SUV pazarını da lider olarak domine etmiştik. Şimdi markamızın yeni nesil teknolojilerini barındıran fastback tasarımlı C-SUV’umuz 408 modelimizin gelmesiyle bu alanda gücümüz daha da artacak. Biz yetkili satıcılarımıza tanıtım toplantımızı geçtiğimiz haftalarda yaptık. İlk ürünlerimizi de showroomlarımıza göndermeye fiyat açıklamadan başlamıştık. Yetkili satıcılarımız bu ayın alokasyonlarını kendi hatlarında fiyat açıklanmadan görmeye başladılar. Bu bir hafta içerisinde 408 modelimiz, 500 adet gibi bir ön siparişe üstelik daha fiyatı açıklanmadan ulaşmayı başardı. Burada 408’in bir başka önemli görevi var. Aslında PEUGEOT olarak 2023 yılındaki rekor satış hedefimizin içindeki bir başka diğer hedefe giden yolda, yeni 408 ateşleyici güç olacak. Bu sene PEUGEOT olarak Türkiye’de SUV pazarının tekrar lider markası olmayı hedefliyoruz. Bu sene 57 bin adetlik hedef satışımızın yüzde 54’ü yani 30 bin 500 adetinin SUV modellerimiz olmasını hedefliyoruz. Yeni 408 de bu liderlik hedefine giden yolda gücümüze güç katacak.

Şubat ayında rekor

57 bin adetlik satış sinyallerini ilk 2 ay vermeye başladık. Ocak, şubat toplamında geçtiğimiz yıla göre yüzde 87, sadece şubat özelinde ise yüzde 83 oranında büyüme gerçekleştirdik. 6 bin 552 adetlik şubat satışıyla PEUGEOT tarihinde rekor şubat satışına ulaştık ve binek otomobilde 3. sırada HTA’da ise 4. sırada yer aldık. Mart ayında ise pazarın yaklaşık 100 bin adet civarında kapanmasını bekliyoruz. PEUGEOT olarak biz de Şubat ayındaki satışımız kadar bir sonuçla ayı tamamlayacağız diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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