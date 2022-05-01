Peugeot Sport ve Capgemini güçlerini birleştiriyor
Peugeot Sport, bu yaz üst sınıf dayanıklılık yarışlarına geri dönmeye hazırlanırken, hibrit Hypercar’ın performansını hem simülatör hem de yarış pisti ortamında daha da ileriye taşımak için Capgemini’nin veri ve yapay zeka uygulamaları uzmanlığından yararlanacak. Peugeot Sport ve Capgemini’nin dijital ekipman yeteneklerinin bir araya gelmesiyle, mühendislerinin, pilotların ve teknisyenlerinin 9X8 hakkındaki anlayışları derinleşecek.
FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Hypercar yönetmeliklerine uygun olarak otomobilin donanım özelliklerinin dört yıllık bir süre boyunca sabit kalacağı göz önüne alındığında, yazılım geliştirme kilit bir faktör haline geliyor. Bu ortaklık, ekibin rekabet potansiyelini güçlendirecek. Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Peugeot Sport Direktörü Jean-Marc Finot, “Peugeot 9X8’i geliştirmek ve yürütmek için dijital teknoloji lideri, veri ve yapay zeka uzmanı Capgemini ile güçlerimizi birleştirdiğimiz için mutluyuz” ifadesini kullandı.