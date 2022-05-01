Peugeot Sport ve Capgemini güçlerini birleştiriyor

Peugeot Sport, bu yaz üst sınıf dayanıklılık yarışlarına geri dönmeye hazırlanırken, hibrit Hypercar’ın performansını hem simülatör hem de yarış pisti ortamında daha da ileriye taşımak için Capgemini’nin veri ve yapay zeka uygulamaları uzmanlığından yararlanacak. Peugeot Sport ve Capgemini’nin dijital ekipman yeteneklerinin bir araya gelmesiyle, mühendislerinin, pilotların ve teknisyenlerinin 9X8 hakkındaki anlayışları derinleşecek.