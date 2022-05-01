  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarlarını karşı karşıya getirme provokasyonu! Maçta bazı taraftarlardan tepki çeken pankart

Dünyanın en güçlü orduları yayınlandı! Bakın Türkiye'ye hep kafa tutan Yunanistan kaçıncı sırada

Danimarkalı ırkçı siyasetçiden skandal! Bir kez daha Kur'an-ı Kerim yaktı

Provokasyona gelmeyin! Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Haddini bileceksin

Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti

Bir 'top' uğruna Bağdat Caddesi'nde provokasyon! Yönetimin yanlışlarını sorgulamak yerine sokakları karıştırma peşindeler

ABD üssüne roketli saldırı

Ümit Özdağ daha iktidara gelmeden gazeteci kıyımına başladı!
Otomotiv Peugeot Sport ve Capgemini güçlerini birleştiriyor
Otomotiv

Peugeot Sport ve Capgemini güçlerini birleştiriyor

Peugeot Sport, bu yaz üst sınıf dayanıklılık yarışlarına geri dönmeye hazırlanırken, hibrit Hypercar’ın performansını hem simülatör hem de yarış pisti ortamında daha da ileriye taşımak için Capgemini’nin veri ve yapay zeka uygulamaları uzmanlığından yararlanacak. Peugeot Sport ve Capgemini’nin dijital ekipman yeteneklerinin bir araya gelmesiyle, mühendislerinin, pilotların ve teknisyenlerinin 9X8 hakkındaki anlayışları derinleşecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 11:44:00 -
Peugeot Sport ve Capgemini güçlerini birleştiriyor

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Hypercar yönetmeliklerine uygun olarak otomobilin donanım özelliklerinin dört yıllık bir süre boyunca sabit kalacağı göz önüne alındığında, yazılım geliştirme kilit bir faktör haline geliyor. Bu ortaklık, ekibin rekabet potansiyelini güçlendirecek. Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Peugeot Sport Direktörü Jean-Marc Finot, “Peugeot 9X8’i geliştirmek ve yürütmek için dijital teknoloji lideri, veri ve yapay zeka uzmanı Capgemini ile güçlerimizi birleştirdiğimiz için mutluyuz” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay