  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Peru Devlet Başkanı Vizcarra görevinden azledildi
Aktüel

Peru Devlet Başkanı Vizcarra görevinden azledildi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 04:33:38 -
Peru Devlet Başkanı Vizcarra görevinden azledildi

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı görevinden azletti.

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Peru Kongresi'nde yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Vizcarra'nın görevinden alınmasına karar verildi.

Vizcarra, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla adaleti engellemekle suçlanmıştı.

Vizcarra'nın yardımcısı bulunmadığı için devlet başkanlığı görevini Senato Başkanı Manuel Merino üstlenecek ve 28 Temmuz 2021'e kadar yürütecek

Peru Kongresi'nin, "adaleti engelleme" gerekçesiyle Vizcarra'yı 3 Kasım'da görevden alma sürecini başlattığı bildirilmiş ve karar, 40 "hayır" oyuna karşılık 60 milletvekilinin "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018 yılında istifa etmişti.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...
Gündem

PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...

TSK'nın, Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlar ve kurulan üs bölgeleri ile iyice köşeye sıkıştırdığı teröristlerin üst yapılanması KCK'nın sözd..
Joe Biden'ın kazanması sonrası dikkat çeken çıkış: İlk akla gelen darbedir
Gündem

Joe Biden'ın kazanması sonrası dikkat çeken çıkış: İlk akla gelen darbedir

ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlara göre yeni başkan Joe Biden oldu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "solcu Amer..
AK Parti'den 'Berat Albayrak' açıklaması!
Siyaset

AK Parti'den 'Berat Albayrak' açıklaması!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile ilgili soruya ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay