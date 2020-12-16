Perakende Teknolojileri Konferansı'nda "Dijital güvenlik" ele alındı

İSTANBUL (AA) - Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından yedincisi düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı'nın onuncu ve son oturumu gerçekleştirildi.

KMD'den yapılan açıklamaya göre, son oturumda, teknolojiyle beraber gelişen sistemlerin güvenliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlara değinilerek, "İşlerimiz Dijitalde Güvenli mi?" konusu ele alındı.

Konferansta konuşan Ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, online ticaretin büyüme trendine girdiği bir dönemde güvenliğin müşteri tarafından da büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Güvenlik açısından yeni teknolojik gelişmelerle beraber, mevzuatsal düzenlemelerin de hızla hayata girdiğini belirten Erdoğmuş, sürekli güncel kalmanın ve tetikte olmanın önemini vurguladı.





- E- ticarette müşteri alışkanlıkları hızla değişiyor







Sephora Türkiye Pazarlama & E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya da, teknolojinin gelişmesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve pazardaki oyuncuların artmasıyla alışverişte müşteri alışkanlıklarının hızla değiştiğini, bununla beraber güvenliğin de önem kazandığını ifade etti. Keyifli bir alışveriş ortamı yaratmak için teknoloji ve veriyle sağlanan deneyim ve bilgilerin güvenliğinin önemli olduğunu belirten Kaya, bu konuda markalara büyük sorumluluk yüklendiğini vurguladı.





- "Siber saldırı teknikleri de gelişmeye devam ediyor"







Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar&Ge Direktörü Uğur Serkan Taşkın da güvenlik önlemlerinin gelişmesinin paralelinde, olası siber saldırı tekniklerinin de gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, bu konuda sürekli güncel ve gelişim içinde olmanın tüm oyuncular için bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.



Microsoft Türkiye Pazarlama Grup Direktörü Özcan Öncel, kullanılan sistemlerin özelliklerinin ve içeriğinin karmaşıklaşmasıyla güvenliğin de giderek uzmanlık konusu haline geldiğini belirtti.

Yakın gelecekte çok daha önemli tehditlerin gündeme gelebileceğini ifade eden Öncel, bunun sonuçlarının da daha ağır olabileceğini ve buna hazırlığın çok önemli olduğunu vurguladı.



EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri Ümit Yalçın Şen, güvenlik konusunda alınacak önlemlerde mevzuatın ve üst yönetim sorumluluk almasının önem taşıdığını belirterek, siber saldırılarda oluşan kayıpların gerek finans gerekse marka itibarı açısından önemli seviyelere ulaştığını ifade etti.



Özay Hukuk Bürosu'ndan Av. Bilgesu Demirel ise, güvenlikle ilgili çalışmaların ve alınan aksiyonların, olası şikayet durumunda ispatının da gerekeceği düşünülerek en baştan hukuksal olarak düzgün planlanması gerektiğine dikkat çekti.





- 10 oturumluk webinar serisinde sektörün çeşitli konuları ele alındı





Başta teknoloji, yapı market, mobilya, ev geliştirme, kişisel bakım, kozmetik, takı-aksesuar, hobi, oyuncak-kırtasiye, optik ve büyük mağazacılık olmak üzere modern perakendenin farklı alt kategorilerindeki üyeleriyle, Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin satış noktasında, 250 bin kişilik istihdamı ve 250 milyar liranın üstünde bir ciroyu temsil eden KMD tarafından düzenlenen 7'nci Perakende Teknolojileri Konferansı bu yıl her zamankinden farklı olarak dijitalleşen yeni formatıyla 10 oturumluk bir webinar serisi şeklinde katılımcılarıyla buluştu. Oturumlarda sektörün birçok gündemine değinilecek ve değerli konuşmacılar ağırlandı

7'nci Perakende Teknolojileri Konferansı'na KoçSistem co-sponsor, MediaMarkt tema destekçisi, Microsoft ile Yapı Kredi Bankası tema sponsoru ve Intel de sponsor olarak destek veriyor. CEVA Lojistik, Esin Avukatlık Ortaklığı, EY Turkey, GS1 Türkiye, Logo, Nebim, Obase, Paynet, POS AŞ, Prisync, Rasyotek, Related Digital, Tanı ve V-Count ise perakende çözümleriyle konferansta yer alıyor. Konferansın destekçi kuruluşları arasında TAMPF, AYD, GPD, TMD ve TURYİD bulunuyor.



