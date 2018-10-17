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Perakende satış hacmi yükseldi

Perakendesatış hacmi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:59
Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin perakendesatış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Söz konusu ayda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,3 yükselirken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5 geriledi.

Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 artış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, ağustosta yıllık bazda yüzde 20,3 yükseldi. Bu dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 19, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,9 yükseliş kaydetti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:59
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