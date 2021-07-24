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Aktüel Park halindeki otomobilinde ölü bulundu
Aktüel

Park halindeki otomobilinde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 19:20:00 -
Park halindeki otomobilinde ölü bulundu

Samsun-Bafra'da bir kişi, park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu.

Bengü Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 63 yaşındaki Ali Keskin’in öldüğünü saptadı.

Yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Keskin, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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