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Papatya ile ev temizliği nasıl yapılır?

Papatya sadece rahatlatıcı özelliği olan bir bitki çayı değil aynı zamanda temizlik malzemesi. Nasıl mı? İşte papatya ile ev temizliği nasıl yapılır?

30 Ekim 2018 Salı 18:31
Papatya ile ev temizliği nasıl yapılır?

NASIL YAPILIR?

Papatyayı, stresin giderilmesi için yararlı, rahatlatıcı özellikleriyle biliyoruz. Oysa ki, papatyayı da tıpkı sirke ve karbonat gibi ev temizliği için kullanabilirsiniz. Papatya kimyasal ürünler için doğal bir ikame olabilir. Papatya ile lavabo, duş, musluk ve kireç lekelerini temizleyebilirsiniz.
Bir sprey şişesinde, 75 gram saf sitrik asit, 1 litre demineralize su (saf su) ve bir avuç papatyayı birleştirin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Papatya temizleyiciniz hazır! Hazırladığınız temizleyiciyi, istediğiniz yüzeye püskürtün ve birkaç dakika bekletin. Daha sonra nemli bir mikrofiber bez ile temizleyin. Bu doğal bir çözüm olsa bile, ahşap ve mermer gibi hassas yüzeylerde kullanmaktan kaçının.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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