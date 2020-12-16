Pakistan'dan Afganistan'da "kalıcı barış" vurgusu

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ülkesinin Afganistan'da "kalıcı barış" istediğini bildirdi.

Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Taliban Siyasi İşler Şefi Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar başkanlığındaki heyet ile başkent İslamabad'da bir araya gelen Kureyşi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada toplantının çok verimli geçtiğini belirtti.

Kureyşi, ülkesinin en başından beri Afganistan'da barışa giden tek yolun anlamlı ve kapsamlı bir diyalogdan geçtiğini vurguladığını ifade ederek bu ülkedeki barışın tüm bölgede istikrar ve huzur anlamına geldiğini söyledi.

Afganlararası müzakerelerde yaşanan ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirten Kureyşi, buna rağmen şiddetin beklenen şekilde azalmadığına dikkati çekti.

Kureyşi, bu konudaki sorumluluğun sadece Taliban'ın omuzlarına yüklenemeyeceğini kaydederek tüm tarafların üzerine düşen rolleri oynaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Kureyşi, ara verilen Afganlararası müzakereler ile ilgili olarak görüşmelerin 5 Ocak'ta yeniden başlayacağını ancak yerin henüz kararlaştırılmadığını bildirdi.

- Pakistan'a teşekkür

Kureyşi, Afganistan'da barış görmek isteyen uluslararası toplumunun ülkenin yeniden inşası ve kalkınması için üzerine düşeni yapmaya devam etmesi gerektiğine işaret ederek bu durumun Afgan mültecilerin ülkelerine dönmelerini sağlayacağını kaydetti.

Afganistan ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Kureyşi, iki ülkenin derin ticari bağlara sahip olduğunu ve ticaret anlaşmalarını ikili ilişkileri geliştirmek için daha aktif hale getirmek istediklerini söyledi.

Kureyşi ayrıca Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı kullanılmasını istemediklerini ifade etti.

Pakistan’ın 1000 yeni Afgan öğrenciye burs sağladığını hatırlatan Kureyşi, bu öğrencilerin Afganistan’ın kalkınmasına yardımcı olabileceğine dikkati çekti.

Taliban Siyasi İşler Şefi Yardımcısı Baradar, Pakistan'ın Afganistan'da barışın sağlanması için gösterdiği çabalara teşekkür etti.

- Taliban'dan 4 ayda ikinci ziyaret

Baradar başkanlığındaki heyet, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün Pakistan'a gelmişti.

Taliban son 4 ayda Pakistan'ı ikinci kez ziyaret ediyor.

Taliban Siyasi İşler Şefi Yardımcısı Baradar başkanlığındaki Afgan heyeti, ağustosta da Pakistan'ı ziyaret etmişti.

Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan ve 2 Aralık'ta uzlaşma sağlanan müzakerelerin birinci aşamasının ardından ikinci aşamaya geçilmişti.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ve Afganistan heyetleri arasında ikinci aşaması devam eden müzakerelere 14 Aralık’ta 23 gün ara verilmişti.