Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 47 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 432 bin 327’ye yükseldi.

Son 24 saatte 50 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 653’e, iyileşenlerin sayısı 379 bin 922’ye ulaştı.

Pakistan’da 28 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Başkent İslamabad’da ülkenin simgelerinden olan Faysal Camisi’nde namaz kılmak yasaklanmıştı. Bir sonraki emre kadar namazların caminin avlusunda kılınmasına karar verilmişti.

- Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldı.

Toplam can kaybının 18 bin 511’e çıktığı ülkede, vaka sayısı 6 bin 310 artarak 605 bin 243’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 911 artarak 496 bin 886’ya yükseldi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1810 artarak toplam 80 bin 309'a, aktif vakalar ise 12 bin 734'e yükseldi.

Bugün 937 kişi sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 67 bin 173 oldu.

Son 24 saatte 6 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 402'ye ulaştı.

Öte yandan İnsan Kaynakları Bakanı Saravanan Murugan, Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle yakın temasta bulunduğu gerekçesiyle tedbir amaçlı ev karantinasına alındı.

Malezya Sağlık Bakanı Ethem Baba da Kovid-19 şüphesiyle dün ev karantinasına alınmıştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 793 artarak 175 bin 916’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 34 artışla 2 bin 560’a yükseldi.

Son bir günde 46 bin 861 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 554 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.