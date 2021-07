Özendiği teröristler baldır bacak pozlarıyla aldığı çiftliğini yaktı! İşte Tuğba Özay'ın gerçek yüzü

yeniakit.com.tr

Ahlaksızlığın çarşaf çarşaf sergilendiği magazin programlarında baldır bacak görüntüleriyle tanınan ve ‘Manavgat’ta çiftliğim yanıyor’ diyerek ağlayan Tuğba Özay’ın, PKK’lı teröristler için ‘gerilla’ dediği ve hayalinin dağa çıkmak olduğunu söylediği sözleri hafızalardaki yerini koruyor.

Tuğba Özay 'çiftliğim yanıyor' diyerek ağladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da ormanlık alanda 4 farklı noktada başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın hala kontrol altına alınamadı.

Köylülerin evleri, tarım arazileri, seraları küle dönerken; Tuğba Özay ‘çiftliğim yanıyor’ diyerek çektiği video ile ağlayarak yardım istedi.

Müstehcen kıyafetlerle podyumlarda kendini teşhir ettiği paralarla cebini dolduran Tuğba Özay videosunda, "Yanıyoruz. Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, her yer yanıyor çiftliğimiz, evimiz, köyümüz" ifadelerini kullandı.

PKK'lı teröristlere 'gerilla' dedi

Manavgat'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce hayvanın telef olduğu yangında kendi çiftliği için yardım bekleyen ve felç geçirdiğini söyleyerek gündeme gelen Özay’ın terör örgütü PKK'ya karşı sempatisi yeniden gün yüzüne çıktı.

Bir televizyon kanalında PKK’lı teröristler için 'terörist' ifadesini kullanmayarak ‘gerilla’ diyen Özay, bir röportajda da hayalinin dağa çıkmak olduğunu söylemişti.

"Hayalim dağlara çıkmak"

"Suç örgütüne yardım etmek" suçundan daha önce cezaevinde yatan ve geçtiğimiz yıllarda CHP’den milletvekili aday adayı olan sosyete mankeni Özay, Savaş Ay'a verdiği röportajda ‘dağlara çıkıp gerilla olmak istediğini' belirtmişti.

Tuğba Özay, “Hayaller kuruyordum. Çok küçük yaşlarda Ahmet Kaya dinlerdim. Hala da dinliyorum. Zülfü Livaneli, Selda Bağcan dinlerdim. Gurup yorum filan da. Onların o şarkılarından müthiş etkilenirdim.” şeklinde konuşmuştu.

Dağa çıkıp eli silahlı teröristlere katılarak ‘yaşamı güzelleştirmek’ istediğini söyleyen Özay, “Sonuçta pek çok insan yaşadığı dünyayı güzelleştirmek için, halkı için suçsuz yere katledildi. İdam edildi öldü, öldürüldü, kaybedildi. Neyse. İşte bu şarkılardan etkilenip yaşamı güzelleştirmek istiyordum.” demişti.

'Felç geçirdim' dedi bugün açılışa katıldı

Öte yandan hastanede çektiği video ile felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay, bugün Şirinevler'de kuyumcu açılışına katıldı.

Ağlayarak çektiği videodan iki gün sonra Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katılan Özay'a sosyal medyadan da tepki yağdı. Gelen eleştirilere çok sinirlenen Özay, "Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar" ifadelerini kullandı.

Tuğba Özay şunları söyledi:

Hera'yı Herkül'ü bir an önce oradan alın ve çiftliği terk edin dedim. Ben hiçbir şekilde malımı düşünmedim. Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar. Bana iftira atmayın yeter benim bir canım var kimseden de korkum yok. Çiftliğim yanmadı diye mi ben suçluyum?