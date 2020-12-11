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Aktüel Özbekistan ve Küba, Avrasya Ekonomik Birliği’nde gözlemci üye oldu
Aktüel

Özbekistan ve Küba, Avrasya Ekonomik Birliği’nde gözlemci üye oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:40:24 -
Özbekistan ve Küba, Avrasya Ekonomik Birliği’nde gözlemci üye oldu

MOSKOVA (AA) – Özbekistan ve Küba, Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) gözlemci üye oldu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkanlık ettiği ve video konferans yöntemiyle düzenlenen AEB Yüksek Konseyi toplantısında konuştu.

AEB liderlerinin, Özbekistan ve Küba’nın birliğe gözlemci üye olarak katılmasıyla ilgili itirazlarının bulunmadığını anlatan Lukaşenko, “Özbekistan ve Küba’nın AEB nezdinde gözlemci üye olarak kabul edildiklerini duyurmak istiyorum. Özbekistan’ın yakın gelecekte birliğe tam üye de olacağını tahmin ediyorum.” dedi.

Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın üyesi olduğu AEB, 2014’te faaliyete geçmişti.

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