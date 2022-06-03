Otomotivin kalbi Automechanika Istanbul’da atıyor

Onur Yılmaz

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, törende yaptığı konuşmada fuarın yoğun bir katılımla başladığını söyledi. Otomotiv sektörünün ihracatını arttırmayı amaçladıklarını belirten Çelik, şunları aktardı: “2021 yılında otomotiv endüstrisi ihracatı 29.3 milyar dolardı. Bu yıl küresel çapta yaşanan ve ticareti olumsuz etkileyen tüm olumsuzluklara rağmen sektörümüzün ihracat hedefini 33 milyar dolar seviyesinde konumlandırdık. Bu fuarda sektör temsilcilerinin bir araya gelerek yaptıkları bilgi paylaşımı ve kurulan bağlantıların ihracatımız için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle burada bulunmaktan duyduğum mutluluğu belirterek emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Yapılacak görüşmelerle sürdürülebilir bağlantıların kurulmasını umuyor, herkese keyifli bir fuar deneyimi diliyorum.”

Türkiye ciddi bir pazar

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi Hakan Doğu da Türkiye’nin kendileri için önemli bir pazar olduğunu ifade etti. Doğu, “Automechanika’ya artık sık sık da katılmaya karar verdik. Fuarda yeni ürünlerimizi tanıtıyoruz, tanıtacağız. Bizim Motrio markamız 20 yıllık bir marka. 10 Haziran’da Paris’te yeni bir basın konferansında bu konudaki stratejimizi de açıklayacağız. Önümüzdeki yıllarda Renault Grubu, çok markalı olarak yenileme pazarında yerini alacak” şeklinde konuştu.

Automechanika Istanbul 2022, tüm otomotiv endüstrisi profesyonellerine bir ticaret fuarından çok daha fazlasını sunuyor.

Etkinlik çok

Fuar alanında bulunan herkesin katılım gösterebileceği etkinlikler, atölyeler, Otomotiv sektöründe kadın istihdamının konuşulacağı ‘Womentalk’, ‘TOBFED Ustalar Yarışıyor’ yarışmaları, geleceğin e-mobilite teknolojilerinin işleneceği Automechanika Academy özel programı, sunumları, söyleşileri ve çok daha fazlasıyla 3 gün boyunca sürecek. Ticaret Bakanlığı ve Otomotiv İhracatçı Birlikleri, fuarda 12 farklı ülkeden satınalma heyetlerini ilgili firmalar ile bir araya getirecek. Farklı ülkelerden otomotiv endüstrisi profesyonellerini buluşturan Automechanika İstanbul 2022, 2-5 Haziran’da ziyarete açık olacak.