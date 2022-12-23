Otomotivde 'terminal' dönemi başlıyor! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Yeni karar!

İkinci el araçta aracıyı ortadan kaldırarak tüketiciye avantaj sağlayan B2C sistemini devreye alan Terminal konsepti yeni bir uygulama. Nihai tüketicinin doğrudan ve aracısız araç almasına olanak sağlayan bu benzersiz konsept, yine tüketicinin aracını ihalede satmasına da imkan sağlıyor. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, nihai tüketici ve aracı firma için ayrı fiziki ihale olanağının 2plan Terminal’de bulunduğunu belirterek şunları söyledi;

“Günümüzde online ihale ve müzayede uygulamaları çok daha popüler hale geliyor. Ancak otomobil alışverişi için önemini koruyan fiziki ihalenin nihai tüketici için uygulaması hem Türkiye’de hem de daha global çapta ilk defa gerçekleştiriliyor. Müşterilerimiz istedikleri takdirde ihale veya perakende yoluyla satış ve satın alma yapacaklar."

"Araç sahibi aracını ihale ile satmaya getirebilir, yine ihaleden araç satın alabilir. cnnturk'ün haberine göre: Müşterilerimiz ihalelerde istenen fiyata ulaşabilir ve aynı zamanda araç satın alarak aracını yenileyebilir. Bu şekilde, işlemlerin hepsinin bir arada yapılabileceği başka bir konsept bulunmuyor. Bu ayrıcalıkların sunulduğu 2plan Terminal konsepti; merkezi konumuyla, şehrin ve şehir hayatının kalbi denilebilecek bir noktada hayata geçmiş durumda. Bütün bu özellikleriyle 2plan Terminal benzersiz bir konsept, oluşum.”

2023’te yüzde 4-5 aralığında büyüyecek

Ülgür, sektörün yılı 7,5 milyon adetlerde kapatmasını beklediklerini kaydederek 2023 yılı için şu değerlendirmede bulundu;

“2 plan olarak 2022 yılı sonu itibariyle 13 bayiye ulaştık. Diğer yandan dünya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3 civarında, Türkiye’nin ise yüzde 4-5 aralığında büyümesini ön görmekteyiz. Dünyada enflasyona yönelik faiz artırımları ile başlayan politikaların yavaşlama evresine gireceğini; faiz artırımlarının dünya genelinde duracağını öngörüyoruz."

"Türkiye’nin ise 2023 yılında seçim ekonomisine girmesi likidite açısından bolluk yaşanmasına ve ekonominin canlanmasına sebep olacaktır. Fakat kurlardaki artış hassasiyetinin devam edecek olması ekonomik kırılganlıkların yaşanacağı bir yıl olmasına sebep olabilir. Bu veriler ışığında ikinci el otomotiv sektörünün bu yıla paralel bir oranda gerçekleşmesini bekliyoruz”