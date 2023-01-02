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Otomotiv Otomotivde sürdürülebilirlik geri dönüşümle mümkün
Otomotiv

Otomotivde sürdürülebilirlik geri dönüşümle mümkün

MOTOR AŞİN, yeni yıla giriş yaptığımız bugünlerde otomotivin geleceğine ilişkin analiz ve değerlendirmeleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 22:07:00 -
Otomotivde sürdürülebilirlik geri dönüşümle mümkün

Günümüzde şehirlerdeki CO2 değerlerinin ortalama yüzde 24’ünü otomobiller oluştururken, araç üretimi için gereken enerji, araç başına 41.8 MJ/kg seviyesinde gerçekleşiyor. Madencilik ve malzeme üretim süreçleri ise araç üretiminde toplam tüketimin yüzde 68’ini oluşturuyor. Alüminyum, plastik, çelik, madeni yağ gibi maddelerin geri dönüşümüyle sürdürülebilirliğin yakalanacağını ifade eden MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı ise konuyla ilgili olarak “Enerji ve ham madde krizleriyle boğuşan sektörümüzde, paydaşlar olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Biz de şirket olarak kendimizi bu değişimin bir parçası görüyor 2023 yılını sürdürülebilirlik yılı ilan ederek buna dikkat çekmeyi ve bu konuda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

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