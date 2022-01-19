Otomotiv üretimine Kocaeli damgası

Araç üretiminin 187 bin 154’ünü otomobil, 2 bin 637’sini kamyon, 285 bin 877’sini kamyonet, 388’ini otobüs, 46 bin 520’sini minibüs ve 602’sini midibüs oluşturdu. Kocaeli’nden geçen yıl 424 bin 635 araç yurt dışına gönderildi. Şehrin otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 44’ü buldu.

Anadolu Isuzu ihracatını katladı

İzmit’te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, geçen yıl 162 bin 95 aracı üretim bandından indirdi, bunun yaklaşık yüzde 86’sına denk gelen 138 bin 730’unu yurt dışına gönderdi. Honda Türkiye, fabrikasını kapattığı eylül ayının sonuna kadar ürettiği 21 bin 733 araçtan 2 bin 305’ini ihraç etti. Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 4 bin 66 aracın 1100’ünü yurtdışına sattı. Şirketin üretim performansı 2020’ye göre yüzde 40, ihracatı da yüzde 116 arttı.