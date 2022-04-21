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Otomotiv Otomotiv sektörüne batarya darbesi
Otomotiv

Otomotiv sektörüne batarya darbesi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe otomotiv dünyasını bekleyen büyük tehlikeyi dile getirerek, "çip krizi bunun yanında çerez kalacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 07:36:00 -
Otomotiv sektörüne batarya darbesi

Dünya genelinde yaşanan çip krizi birçok otomobil üreticisini zor durumda bırakmış ve birçoğu üretimlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

Rivian CEO'su RJ Scaringe ise otomobil dünyasını bekleyen asıl krizin bataryalarda yaşanacağını ve çip krizinin bunun yanında hafif kalacağını söyledi.

Üreticiler önlem alıyor

Bazı üreticiler, muhtemel bir batarya krizine önlem almak için büyük yatırımlar yapmaya başladı. Örneğin Tesla, pil hücresi ve diğer elektrikli araç bileşenlerini ürettiği Gigafactory Nevada projesi için Panasonic ile anlaştı.

Batarya üreticisi ortakları için hammadde temini konusunda da büyük yatırımlar yapan Tesla, sonrasında kendi bataryalarını üretmeye başladı.

Pil üretimi planlanıyor

Scaringe, Rivian'ın da benzer bir yaklaşım izlediğini belirterek birçok farklı tedarikçiyle ortaklık yaptıklarını ve sonunda kendi pil hücrelerini üretmeyi de planladıklarını dile getirdi.

CNN Türk'ün haberine göre, Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz aylarda ilk aracını banttan indirmişti.

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