Otomotiv sektörü martta 2.7 milyar dolarlık ihracat yaptı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı yüzde 6,7 düşüş ile 2,7 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 12 olarak gerçekleşti. Mart ayında en büyük ürün grubunu oluşturan “tedarik endüstrisi”nin ihracatı yüzde 11 artışla 1 milyar 162 milyon dolar olurken binek otomobil ihracatı yüzde 34 azalarak 685 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 3 azalarak 534 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 27 artarak 124 milyon dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ilk çeyrek rakamlarına yönelik değerlendirmesinde, “Henüz geride bıraktığımız bu yılın ilk çeyreğinde otomotivde Euro / Dolar paritesi kaynaklı 500 milyon dolarlık ihracat kaybı söz konusu. Çip krizinin etkisi de halen devam ediyor. Buna paralel yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatımız yaklaşık yüzde 3 düşüşle 7.5 milyar dolar oldu. İlk üç aydaki ortalama aylık otomotiv ihracatımız ise 2.5 milyar dolar” diye konuştu.