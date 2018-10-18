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“Otomotiv pazarı 2019’da 450-500 binde dengelenecek”

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren temsil yeteneği en büyük ve önemli çatı kuruluşlarının başında geldiğini vurgulayan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019’un otomotiv sektörünün dengeleneceği bir geçiş yılı olacağını söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:41
“Otomotiv pazarı 2019’da 450-500 binde dengelenecek”

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019’un otomotiv sektörünün dengeleneceği bir geçiş yılı olacağını söyledi.

Nabız tutuyoruz

ODD’nin otomotiv sektöründe faaliyet gösteren temsil yeteneği en büyük ve önemli çatı kuruluşlarının başında geldiğini vurgulayan Bilaloğlu, “Mühendislerin de dediği gibi ölçemediğin hiçbir rakamı iyileştiremezsin. ODD olarak, verilerle sektörün nabzını tutmaktayız. Bu verileri, güncel tutarak, hızlı ve en etkili şekilde ilgili tüm paydaşlarla paylaşmak suretiyle sektörün gelişimine de katkı sağlamaya yönelik hizmet sunuyoruz” dedi. Gelecek yıl için sektöre yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bilaloğlu, “Üyelerimizin öngörüsü ile toplam pazar 2019’da, geçmiş 5 yılın ortalamasının altına düşülmesiyle dengelenmeye girilecek. Geçmiş 5 yılın ortalamasına baktığımızda 850 bin civarında bir toplam pazardan bahsediyoruz. Hafif ticari vasıtayla birlikte otomotiv pazarı 450-500 bin seviyeye geldiğinde bu zaten bir dengelenme demek” yanıtını verdi.

Potansiyelin gerisinde

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce ise Türkiye otomotiv pazarının potansiyelin gerisinde olduğunu belirterek, “Dünyadaki otomobil sahipliği oranlarına baktığımızda bunu daha net görebiliyoruz. Türkiye’de kişi başına düşen otomobil sahipliği 199 adetle, Batı Avrupa ortalamalarının çok altında” diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:41
  1. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu
  2. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)
  3. ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce

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