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Otomotiv Otomotiv devleri duyurdu: Milyonluk gizli talep var
Otomotiv

Otomotiv devleri duyurdu: Milyonluk gizli talep var

Otomotivde ÖTV baremlerinin enflasyondan kaynaklı yukarı yönlü düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, araç satın almak isteyen tüketicinin gizli büyük bir talebi olduğunu söyledi. Çağdaş, “Kur ve faiz öngörülebilir olduğu takdirde pazar 1 milyon olmaya aday” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 20:56:00 - 2022-02-14 20:59:36
Otomotiv devleri duyurdu: Milyonluk gizli talep var

 

Otomotivde ÖTV baremlerinin enflasyondan kaynaklı yukarı yönlü düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, araç satın almak isteyen tüketicinin gizli büyük bir talebi olduğunu söyledi. Çağdaş, “Kur ve faiz öngörülebilir olduğu takdirde pazar 1 milyon olmaya aday” dedi. Dacia’nın yeni modeli Jogger’ın dünya lansmanı Fransa’nın Nice şehrinde yapıldı. Türkiye’ye yaz sonu gelecek model geniş ailelerin gözdesi olmaya aday. Yeni logo ve yeni motorlarla tüketiciye sunulacak model için Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş açıklamalarda bulundu. Dacia Jogger’ın yaz sonuna sarkmasının kur ve faizlerden kaynaklı olduğunu belirten Çağdaş, ÖTV’de yeni düzenlemelerin gelebileceğine işaret etti.

ÖTV baremleri güncellenmeli

ÖTV baremlerinin güncellenmesinin gerekliliğine işaret eden Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “1-1,5 yıl önce yüzde 45-50 ÖTV bandında satılan araçlar şu anda yüzde 80 ÖTV bandında satılıyor maliyet farkından kaynaklı. ÖTV baremlerinin bir miktar daha yukarı çekilmesi düşüncesindeyim. Bunun yanısıra kur ve faizin öngörülebilir olması da aracı geç getirmemizin sebeplerinden birisi. Yaz aylarında döviz girişiyle birlikte stabilizasyon sağlanabiliyor. Dolayısıyla kur daha öngörülebilir oluyor. Tüm bunların etkisi ve istediğimiz adetleri almamız için yaz sonunu bekleme kararı aldık. Hedefimiz Jogger’i yüzde 60 ÖTV bandında satışa sunmak” dedi.

Otoda çok büyük saklı bir talep var

Ekonomik etkenlerin vatandaşların araç satın alımında büyük bir rol oynadığını söyleyen Çağdaş, yaşanan enflasyon hareketinin araca ulaşmada sorunlar doğurduğuna dikkat çekti. Çağdaş, “Bu sene bizim pazar beklentimiz 700-750 bin bandında olması. 2021 gibi bir pazar bekliyoruz. Otomotivde adetler bakımından Ocak bunları konuşmak için çok erken. Çünkü yeni motor ve şasi üretimlerinin ancak yapıldığı dönemdir. 38 bin adetlik pazar bir Ocak için Türkiye’de beklentilerin üstünde bile sayılır. Türkiye’de şu anda saklı bir talep var. Kur ve faiz öngörülebilir olduğu takdirde pazar 1 milyon olmaya aday” açıklamasında bulundu.

 

 

 

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