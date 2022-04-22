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Otomotiv Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Otomotiv

Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Otomotiv devi Ford, ön cam sileceklerinde meydana gelen bir sorun nedeniyle ABD'deki 650 binden fazla pikap ve SUV'u geri çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 18:33:00 -
Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Ford, güvenlik sorunları nedeniyle yarım milyonun üzerinde otomobilini geri çağırdı.

Silecekler hatalı

Ford, ön cam sileceklerinde meydana gelen bir sorun nedeniyle ABD’deki 650 binden fazla pikap ve SUV’u geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) göre ilgili araçlardaki hata, sileceklerin aniden durmasına ve hatta araçtan kopmasına bile neden olabiliyor.

Özellikle şiddetli yağmur gibi kötü hava şartlarında sileceğin silecek motorundan ayrılarak görüş alanını engellemesi, geri dönüşü olmayan kazalara yol açabilir.

Geri çağrıldı

Araç sahiplerinin ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan bu sorunun nedeni üretim hatası olarak açıklandı. NHTSA’ya göre sürücülerden bugüne dek konuyla ilgili gelen şikayet sayısı ise toplamda 754 oldu. Ancak hatadan dolayı meydana gelen herhangi bir kaza rapor edilmedi.

Ford, 23 Mayıs’tan itibaren aşağıdaki modellerini bayilerine davet ederek ön cam silecek kollarını ücretsiz olarak değiştirecek. Aynı zamanda daha önce garanti kapsamı dışında onarım gerçekleştirmiş sürücülere de başvurmaları halinde geri ödeme yapacak.

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