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Aktüel Otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Aktüel

Otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 01:09:00 -
Otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Narlıca Mahallesi'nde seyir halindeki, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 FFY 27 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, sürücünün yanında bulunan Necati E. başından yaralandı.

Sürücü, Necati E'yi aynı araçla özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Necati E, Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, aracın bagajında zincirlenmiş bir köpeğin olduğu görüldü.

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