Otomobilde müthiş özellikler! Çin'in küresel modeli çıktı

Çinli otomobil devi Chery, küresel modeli Omoda 5'in özelliklerini duyurdu. Yeni tasarım dili "Art in Motion" ile dikkat çeken araç; asma çatı, çift katlı spor kuyruğu ve 18 inçlik spor jantlarıyla sportif bir görünümle öne çıkıyor.

Yapılan açıklamaya göre, araçta aktif güvenlik performansını etkin bir şekilde geliştirmek ve entelektüel bir sürüş deneyimi sunmak için birden fazla akıllı teknoloji kullanıldı. Akıllı güvenlik yapılandırması açısından güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak için 10'dan fazla işlevli bir ADAS sistemine sahip olan araç, geri giderken sol, sağ ve arka kör noktaları izleme, AEB (otomatik acil fren) araç ve geçen yayalar/araçlar arasındaki güvenli mesafeyi belirlemek için yaya ve bisikletleri tanımlama ve LDP, şeridin merkezinde seyahat etmesi için aracı otomatik olarak kontrol etme kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Omoda 5, azami 145kW güç ve 1.6 TGDI motoruyla 0'dan 100 km/saat hıza 7,8 saniyede ulaşıyor. Bunun yanı sıra, motor giriş tamburu optimizasyonu, termal yönetim sistemi, yapı tasarımı ve hafiflik açısından yükseltildiği belirtildi.