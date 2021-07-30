  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Minimum 8 transfer yapacağız"
Beşiktaş, yeni sözleşme imzaladı
Yangında yürekleri sızlatan görüntü!
Almanya’dan Türkiye’deki laikçilere tokat gibi cevap
Aktüel Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 19:42:00 -
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Ali Aydın'ın kullandığı 07 ACD 170 plakalı otomobil, Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Yalnızbağ Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücünün yanı sıra eşi Rüveyda ile kızı Elif Erva Aydın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince yarım saatlik çalışmayla araçtan çıkarıldı.

Bu kişiler, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay