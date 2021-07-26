Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 Rus turist yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 07 E 2513 plakalı kiralık otomobil, Demirtaş Mahallesi Topbaşı mevkisinde yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada, araçtaki Rus uyruklu 4 turist yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turistler, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Turistlerin kiraladıkları araçla Sapadere Kanyonu turuna çıktıları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.