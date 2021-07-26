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Aktüel Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 Rus turist yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 18:05:00 -
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Sürücüsü öğrenilemeyen 07 E 2513 plakalı kiralık otomobil, Demirtaş Mahallesi Topbaşı mevkisinde yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada, araçtaki Rus uyruklu 4 turist yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turistler, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Turistlerin kiraladıkları araçla Sapadere Kanyonu turuna çıktıları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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