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Otomobil ile midibüs çarpıştı: Yaralılar var
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Aktüel Otomobil ile midibüs çarpıştı: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil ile midibüs çarpıştı: Yaralılar var

Denizli'nin Çal ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 20:27:00 -
Otomobil ile midibüs çarpıştı: Yaralılar var

Denizli'nin Çal ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.

A.O.K idaresindeki 20 AEL 059 plakalı yolcu midibüsü, Denizler-Baklan kontrolsüz kavşakta A.D'nin kullandığı 20 NE 795 plakalı otomobille çarpıştı.

Midibüs çarpmanın etkisiyle refüje yan yatarak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan 17 yolcu ekipler tarafından ön cam kırılarak tahliye edildi.

Hafif şekilde yaralandığı belirlenen 5 yolcu ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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