Otomobil devi Rusya'daki üretimini durdurdu
Stellantis, Rusya'ya uygulanan küresel yaptırımların lojistik sıkıntıları nedeniyle buradaki faaliyetlerin sonlandırıldığını duyurdu.
Rusya'da hafif ticari üretimini sürdüren Stellantis'i tedarik sıkıntıları vurdu. Stellantis'in Rusya'nın Kaluga kentindeki minibüs fabrikasında parça tedarik sorunları nedeniyle üretim durdu.
Stellantis, şubat ayında Ukrayna saldırısının ardından Rusya'ya araç ithalatını ve ihracatı durdurmuştu.
Bölgede üretime devam eden tek tesis ise, Moskova'nın 180 km dışında kalan Kaluga tesisi. Bu fabrika Mitsubishi ortaklığı ile Citroen, Opel ve Peugeot marka hafif ticariler üretiyor.
Stellantis, Fransa'nın kuzeyinde bulunan Hordain tesisindeki üretime hız vererek Kaluga'nın eksikliğini dolduracak. Rusya'daki tesisin ise bir süre daha kapalı kalması bekleniyor.