Otomobil alacaklar dikkat! Son 2 ayınız kaldı

Otomobil sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Sektörü çip krizinin ardından Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle daha da zor günler bekliyor. Rusya-Ukrayna savaşı paladyum, nikel, çelik gibi bazı hammaddelerde rekor fiyat artışlarına neden olmuştu. Yine lojistik maliyetleri de arttı. Otomotiv üreticileri artan üretim maliyetlerini fiyatlara yansıtmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki iki ay içerisinde otomobil fiyatlarında artış bekliyor.



Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: "Otomotiv yan sanayi tedarikinde 2020’den beri çip kriziyle başlayan bir sıkıntı var. Çip krizi önümüzdeki 6 ayda devam edecek gibi gözüküyor.

Sektörün istemediği bir durum

Lojistikte ve alüminyum parçalarda da bir anlamda sıkıntı var. Çıkan bu savaştan dolayı kriz daha da derinleşecek gibi gözüküyor. Nikel fiyatlarının artması da otomotiv sektörünün istemediği bir durumdur.

2 ay içinde fiyatlara yansıyacak

Bu durum otomotiv fiyatlarına yansıyacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki 2 ay içerisinde otomobil fiyatlarının artacağını bekliyorum. Sıfır araç fiyatları artınca haliyle ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi de doğaldır."