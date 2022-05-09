Otomobil alacaklar dikkat! Kötü haber geldi

Çip krizi, ham madde sorunu ve lojistik sebeplerden dolayı bu yıl otomobillere ulaşımın daha da zor olacağını belirten ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Bu yıl geçen yılı yakalamak büyük başarı olacak” dedi.



Rusya-Ukrayna savaşı otomotivde dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Çip krizinin üstüne lojistik ve ham madde sorunuyla boğuşan otomotiv sektöründe artan enflasyonla yükselen fiyatların yansıması otomobillere ulaşmada pazar krizi çıkarmaya başladı. Türkiye’de de bunun yansımalarının anında görüldüğünü söyleyen Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, fiyat yükselişiyle birlikte pazarın geçen seneyi yakalayamayacağına işaret etti.

Bitmesi gereken kriz daha da karmaşık hale geliyor

Çip krizinin bu yıl çeyrekler itibariyle yavaş yavaş hafiflemesi beklentisinin gerçekleşmediğini vurgulayan ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Rusya-Ukrayna savaşı durumu tamamıyla değiştirdi. Bugün arz ve lojistik kaynaklı problemlerin arttığını görüyoruz. Bu problemler daha kompleks, karmaşık ve büyümüş durumda. Bu sene dünya genelinde yapılan tahminler normal şartlara göre 3-5 milyon adet aracın üretilememesi sonucunu doğuracağını gösteriyor. Arz kaynaklı problemler önümüzdeki seneye de sarkacak” açıklamasında bulundu.

Araç bulma sorunu bu yıl da devam edecek

Tüm bu verilerle araç bulma sorununun bu yıl da devam edeceğinin altını çizen Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçerisinde bulunulan ortam, lojistikteki sorunlar ve birden fazla sayıdaki belirleyici etmen nedeniyle 2022 yılında bu durum devam edecek gibi görünüyor. Bu durumda 2022’de en önemli konuların başında Türkiye otomotiv sektöründe ilk gündem maddesi bulunurluk olacaktır. Belirsizlikler sürdükçe 2022 yılı için pazar kapanışı tahmininde bulunmak zorlaşıyor. 2022 yılı iç pazar tahminlerine göre geçen seneki iç pazar adetlerini yakalamak büyük başarı olacaktır. 2023 yılının arzı etkileyen faktörlerin tamamı yönünden bir normalleşme yılı olmasını umuyoruz. Ancak şu an için net bir şey söylemek ne yazık ki zor.”

Fiyat artışları devam edecek

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın enflasyonist bir ortamla karşı karşıya kaldığını ifade eden Ali Haydar Bozkurt, “Bunun üzerine enerji fiyatlarında ciddi sıçramalar mevcut. Bu durum da enflasyon artış trendinin devam etmesine neden olacak. FED her ne kadar hızlı bir faiz artırımı döngüsüyle bu enflasyonist ortamı dizginlemeye çalışsa da gerek ülkemizde gerek dünyada enflasyonist ortam 2022’de de devam edecek. Bu da ister istemez bütün firmaların, markaların maliyetlerini artıracaktır. Maliyetlerin artması da gerek sıfır kilometre araçlarda gerekse ikinci el araçlarda fiyatların artması ihtimalini yükseltti. Bu durum, araç bulunabilirliğini sıkıntıya sokacaktır” diye konuştu.