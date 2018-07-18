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Osmanlıspor ile küme düşen Josue, Süper Lig'e döndü!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Osmanlıspor'da forma giyen Josue, Akhisarspor'a transfer oldu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:55
Osmanlıspor ile küme düşen Josue, Süper Lig'e döndü!

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, en son Osmanlıspor'da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Josue Filipe Soares Pesqueira'yı kadrosuna dahil etti.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan törende 27 yaşındaki Josue ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye kariyerinde Bursaspor, Galatasaray ve Osmanlıspor'da forma giyen Josue, 78'i Süper Lig, 20'si Türkiye Kupası ve 1'ü TFF Süper Kupa olmak üzere 99 maçta mücadele etti.

Bu müsabakalarda 13 gole imza atan Josue, geçen sezon ilk devrenin sonunda Osmanlıspor'dan ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:55
  1. Bursa
  2. SÜPER LİG
  3. Josue
  4. Osmanlıspor
  5. Akhisarspor

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