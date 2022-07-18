  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ordu'yu şiddetli yağış vurdu! AFAD'dan açıklama
Aktüel

Ordu'yu şiddetli yağış vurdu! AFAD'dan açıklama

Ordu'daki aşırı yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 32 mahsur kalma, 76 konut ve iş yeri su baskını ile 28 konutu etkileyen heyelan ihbarı yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 23:20:00 -
Ordu'yu şiddetli yağış vurdu! AFAD'dan açıklama

Ordu'daki aşırı yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 32 mahsur kalma, 76 konut ve iş yeri su baskını ile 28 konutu etkileyen heyelan ihbarı yapıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ordu'nun Altınordu, Perşembe, Fatsa, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinde bugün aralıklarla aşırı yağış meydana geldiği bildirildi.

Paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla 32 mahsur kalma, 76 konut ve iş yeri su baskını ile 28 konutu etkileyen heyelan ihbarı alındı." bilgisine yer verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23