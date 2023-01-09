Opel’den avantajlarla dolu yılın ilk kampanyası

Opel, başarılı ticari araç modellerinde 120 bin TL için; 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor. KOBİ’lere özel indirimlerle yeni bir araç sahibi olmak isteyenler ise Opel Showroom’larına bekleniyor. Altıncı nesli ile yollardaki yerini alan ve sınıfının ötesindeki teknolojileriyle de dikkat çeken yeni Opel Astra, 120 bin TL için; 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla 728 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.